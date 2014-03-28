استشهاد عائلة فلسطينية بأكملها بانفجار حافلة ركاب في سوريا

لقي سبعة لاجئين فلسطينيين مصرعهم يوم أمس الخميس جراء انفجار حافلة ركاب صغيرة (سيرفيس) مفخخة في بلدة اليادودة بمخيم درعا في سوريا.



وقالت مجموعة "العمل من أجل فلسطينيي سورية" في بيان صحفي إن الضحايا هم: رضوان حسن السبروجي، وكاملة حسين علي، وإيمان الجاموس، وعائشة السبروجي، والطفلين هبة ومحمد رضوان السبروجي.



وأضافت أن المسنة حمدة حسين يحيى (70 عاما) نتيجة الجفاف الناجم عن نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار على مخيم اليرموك.