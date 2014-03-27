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من جديد.. الدنمارك تُنتج ألعاب مسيئة للإسلام ومفتي فلسطين يدين

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 11:43 - 27 مارس 2014
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أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين قيام بعض الشركات الحاقدة بإنتاج ألعاب مسيئة للإسلام، والتي كان آخرها قيام شركة دنماركية بإنتاج لعبة تسيء للإسلام".

وأوضح في بيان صحفي صدر عن دار الإفتاء اليوم الخميس، أن الشركة الدنماركية "رزيدنت إيفل" أنتجت لعبة تحتوي على إساءة للإسلام والمسلمين، من خلال التطاول على القرآن الكريم والكعبة المشرفة والمسجد النبوي الشريف".

وأشار إلى أن خطوات هذه اللعبة تتمثل في إلقاء المصحف الشريف على الأرض، وتوجيه الطلقات النارية إليه والمرور من فوقه، بالإضافة إلى اقتحام مبنى على شكل الكعبة المشرفة وقتل من فيه، وكذلك اقتحام مسجد يحاكي المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى إساءات واضحة أخرى.

وبين أن مثل هذه الألعاب تؤثر على عقول الأطفال، من خلال غرس الإساءة للإسلام في نفوسهم وثقافتهم، مطالباً بضرورة وقف هذه اللعبة وسحبها من الأسواق، محملاً الشركة المنتجة لها تبعات مسؤولية المس بمشاعر المسلمين.

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