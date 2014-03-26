صحة رام الله تعلن السيطرة على انتشار حشرة « النمر الأسود »



أكدت وزارة الصحة في رام الله أن أقسام صحة البيئة في محافظات الضفة الغربية عالجت 4300 موقع لتكاثر الحشرات والقوارض عن طريق رش المبيدات وتمكنت من السيطرة على انتشار حشرة "النمر الاسود" والتي تنقل أمراض خطيرة.

وأضاف مدير دائرة صحة البيئة إبراهيم عطية في بيان تلقته "فلسطين اليوم" الأربعاء (26|3) أن طواقم الوزارة المختصة أجرت كشفا على 10 الاف موقع محتمل لتكاثر الحشرات والقوارض، حيث وجدت أن نصف هذه المواقع تعتبر أماكن فعلية لتكاثرها "وتمكنت من التخلص منها بتكلفة تجاوزت ا120 ألف دولار عبر صرف مبيدات حشرية ومبيدات أعشاب".

وقال مدير دائرة صحة البيئة إن فلسطين تعاني من ذبابة الرمل والتي تسبب مرض اللشمانيا، مشيرا إلى أن موطن البعوضة كان في الأغوار إلا أنه امتد إلى مناطق أخرى في الشمال والجنوب حيث وصلت لرام الله والخليل، بفعل انتشار الكلاب الضالة والمكاره الصحية والمياه الراكدة، وفتح الطرق الجديدة، إضافة إلى وجود جحور لحيوان الوبر الصخري الذي يعد ناقلا للبعوضة.

وأكد مسؤول مكافحة الحشرات والقوارض سامر صوالحة أن وزارة الصحة سيطرت على انتشار بعوضة النمر الأسود التي انتشرت عام 2012 بشكل لافت خصوصا في بيت لحم، مضيفا أن تكلفة مكافحة هذه البعوضة لوحدها بلغت نصف مليون شيقل.

وأوضح صوالحة أن "النمر الأسود" تنتشر بشكل كبير في الأماكن التي يتم تخزين المياه بها بشكل غير منتظم وغير محكم، حيث تتكاثر في حال وجود مياه عذبة مكشوفة.

وقال إن الصحة كافحت الحشرة بطريقتين، الأولى من خلال شكاوى السكان من اللدغ، حيث كان يقوم فريق مختص من الوزارة بالتوجه للمنطقة ورش المبيدات وإزالة المياه المخزنة الموجودة هناك، والطريقة الثانية من خلال الجولات الميدانية للوزارة على مكبات النفايات والمصانع.

وأشارت دائرة صحة البيئة إلى أن القوارض يمكن أن تنقل 29 مرضاً خطيراً على الأقل، حيث تتركز بؤرها في الأماكن القديمة، ومكبات النفايات.