ليبرمان يحذر من عواقب ادانة الاستيطان دولياً على المفاوضات

هدد وزير خارجية الاحتلال أفيغدور ليبرمان باتخاذ إجراءات وصفها بالمناسبة في حال مصادقة المجلس الأممي على مشروع القرار الفلسطيني ضد الاستيطان.

و حذر ليبرمان من الانعكاسات التي قد تترتب على مشروع القرار الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية ضد الاستيطان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال ليبرمان في رسائل بعث بها إلى نظرائه الأمريكي والروسي والياباني والكندي والاسترالي، وإلى وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، أن مشروع القرار الفلسطيني يضر بشكل خطير بالمفاوضات التي تمر بمرحلة حساسة.

وأضاف للاذعة العامة اليوم الأربعاء ، أن المبادرة الفلسطينية هذه تثير التساؤلات بالنسبة لمصالح الجانب الفلسطيني الحقيقية ومدى حسن النية الذي يبديه في المفاوضات.