ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

أمن السلطة يعتقل أسيراً محرراً من الجهاد في طولكرم

  • طولكرم - فلسطين اليوم
  • 17:10 - 26 مارس 2014
مشاركة

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في طولكرم اليوم الأربعاء، أسيراً محرراً بعد مداهمة منزله، والاعتداء عليه، وعلى أسرته بالضرب.

 

وأفاد مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي بأن قوةً من جهاز المخابرات العامة اعتقلت الأسير المحرر أحمد محمود ذياب، الذي أمضى في سجون الاحتلال ثماني سنوات.

 

وبحسب المصدر فإن العشرات من كوادر الحركة وعناصرها وجهت لهم استدعاءات من قبل جهاز المخابرات العامة، الذي بات الجهاد الإسلامي شغله الشاغل.

 

وحملت الحركة بشدة على ممارسات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة ضد أبناء المقاومة، التي تهدف للحيلولة دون إشعال انتفاضة شعبية في وجه الاحتلال بالضفة.

في سياقٍ آخر، أفرجت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بالأمس عن ثمانية معتقلين سياسيين من حركة الجهاد الإسلامي في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، بكفالة المحامي.

متعلقات