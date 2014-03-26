أمن السلطة يعتقل أسيراً محرراً من الجهاد في طولكرم

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في طولكرم اليوم الأربعاء، أسيراً محرراً بعد مداهمة منزله، والاعتداء عليه، وعلى أسرته بالضرب.

وأفاد مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي بأن قوةً من جهاز المخابرات العامة اعتقلت الأسير المحرر أحمد محمود ذياب، الذي أمضى في سجون الاحتلال ثماني سنوات.

وبحسب المصدر فإن العشرات من كوادر الحركة وعناصرها وجهت لهم استدعاءات من قبل جهاز المخابرات العامة، الذي بات الجهاد الإسلامي شغله الشاغل.

وحملت الحركة بشدة على ممارسات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة ضد أبناء المقاومة، التي تهدف للحيلولة دون إشعال انتفاضة شعبية في وجه الاحتلال بالضفة.

في سياقٍ آخر، أفرجت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بالأمس عن ثمانية معتقلين سياسيين من حركة الجهاد الإسلامي في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، بكفالة المحامي.