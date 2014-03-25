الاحتلال يزعم اكتشاف عبوتين ناسفتين قرب السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الثلاثاء بأن دورية من جيش الاحتلال عثرت على عبوتين ناسفتين قرب السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.

و وفقاً للصحيفة، فإن قوات الاحتلال فككت العبوات التي تم اكتشافها دون وقوع اصابات أو أضرار.