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الاحتلال يزعم اكتشاف عبوتين ناسفتين قرب السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 17:53 - 25 مارس 2014
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ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الثلاثاء بأن دورية من جيش الاحتلال عثرت على عبوتين ناسفتين قرب السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.

و وفقاً للصحيفة، فإن قوات الاحتلال فككت العبوات التي تم اكتشافها دون وقوع اصابات أو أضرار.

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