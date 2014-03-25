الاحتلال يختطف طالبًا جامعيًّا من الخليل

اختطفت قوات خاصة إسرائيلية طالب جامعي من الخليل في جنوب الضفة الغربية أثناء خروجه من الجامعة واعتدوا عليه بالضرب قبل نقله لجهة مجهولة.



وذكرت مصادر طلابية أن أفرادًا من جيش الاحتلال يرتدون اللباس المدني "مستعربون" قاموا باختطاف الطالب جبر الرجوب وهو أسير محرر واحد طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة البوليتكنيك في الخليل لدى مغادرته الجامعة.



وأشارت المصادر إلى أن سبعة أفراد من القوة الخاصة كانوا يستقلون مركبة مدنية قاموا باختطاف الشاب الرجوب بعد اعتداءهم عليه بالضرب.