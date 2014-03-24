الشيخ خصر: العيساوي بخير ونبأ اعتقاله عارٍ عن الصحة

أكد الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الأسير المحرر سامر العيساوي بخير ونبأ اعتقاله عارٍ عن الصحة.

وكانت مصادر مختلفة أفادت مساء اليوم الاثنين عن اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني للمحرر سامر العيساوي من القدس المحتلة قبل وصوله إلى المنزل، ما أحدث حالة من الخوف والاضطرابات لدى والدته وعائلته.

وقد قالت والدته لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" مساء الاثنين، : "من المفترض أن يكون سامر بهذا الوقت بالتحديد في البيت ولا أعلم عنه شيء حتى اللحظة".

وأضافت: "وسائل الإعلام اتصلت علي فور ورود الخبر وسألتني عن أنباء الاعتقال ولكنى لم أأوكد ولم أنفي لأن وسائل الاتصال مع سامر قطعت هذه الليلة خاصة الهاتف النقال (الجوال) التي صادرته قوات الاحتلال قبل أيام".

وتخشى والدة سامر أن يكون الاحتلال قد اعتقال نجلها وبذلك يكون سامر الابن الرابع في سجون الاحتلال بعد كلٌ من أشقائه "مدحت، شادي، شيرين".

ومن الجدير ذكره أن سامر العيساوي حكم عليه بالسجن لمدة 30 عاماً قضى منها 10 أعوام وأفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار ثم اعتقل ليخوض إضراب مفتوح عن الطعام رفض خلاله كل المساومات بالإفراج عنه ليقيم خارج القدس وبلدته العيساوية لكنه رفض حتى نال حريته ومراده بالعودة إلى بلدته العيساوية.