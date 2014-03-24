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حريبات يعلق إضرابه عن الطعام واستمرار عزل المضربين طبيش وأبو راس

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 11:00 - 24 مارس 2014
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ذكر محامي وزارة الاسرى فادي عبيدات أن الأسير عارف سلامة حريبات من سكان بلدة دورا بالخليل علق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي بدأه يوم 14/2/2014 بعد اتفاق مع النيابة العسكرية الإسرائيلية ومحامي الدفاع على أن يتم تمديده لمرة أخرى ثم يطلق سراحه.

وقال الأسير حريبات" إنه خاض إضرابا ضد اعتقاله الإداري استمر 17 يوما وهو يقبع في سجن عوفر".

من جهة أخرى، أفاد المحامي عبيدات أن الأسيرين أيمن طبيش واحمد أبو راس ما يزالان مضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما الإداري وهما من سكان دورا بالخليل ومعزولين في زنازين سجن عوفر العسكري.

وقال عبيدات "إن الأسيرين أبو راس وطبيش مضربان عن كل شيء باستثناء الماء، ويرفضان إجراء الفحوصات الطبية من قبل عيادة السجن".

واضاف " أن إدارة السجن تطالبهما بإنهاء الإضراب دون تقديم أية ضمانات لإنهاء اعتقالهما الإداري وهذا ما يرفضانه.

وذكرت الوزارة ، أن 6 أسرى ما يزالون يخوضون إضرابا عن الطعام وهم:

وحيد أبو ماريا منذ تاريخ 9/1/2014

أمير شماس منذ تاريخ 9/1/2014

كفاح حطاب منذ تاريخ 2/2/2014

علاء ربعي منذ 18/3/2014

أحمد أبو راس منذ 14/2/2014

أيمن طبيش منذ 14/2/2014

 

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