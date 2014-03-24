فتح معبر رفح لليوم الثاني للمعتمرين

أعلنت الإدارة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن فتح معبر رفح البري، صباح اليوم الاثنين، لسفر الدفعة الثانية من الفوج الخامس من معتمري قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.



وبينت الإدارة أنه وبعد فتح البوابة تم مغادرة أول حافلة من حافلات الدفعة الثانية باتجاه الجانب المصري من المعبر والبالغ عددهم "382" معتمراً.



وأوضحت الإدارة أن يوم أمس الأحد شهد سفر الفوج الأول من الدفعة الخامسة من معتمري قطاع غزة، بواقع "390" معتمراً، فيما تم وصول "132" عالقاً من جمهورية مصر العربية، بينما أرجعت السلطات المصرية "17" معتمراً دون إبداء أي سبب لذلك.