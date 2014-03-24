الطائرة المفقودة.. الصين ترصد « أغراضا مشبوهة » بالبحر

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن طائرة صينية تشارك في عمليات البحث الجارية عن طائرة الركاب الماليزية المفقودة منذ 8 آذار/مارس، رصدت الاثنين "أغراضا مشبوهة" عائمة في جنوب المحيط الهندي.

وقالت الصين إن أجساما "بيضاء ومربعة" رصدها مراقبون على متن طائرة ايليوشن-76 الصينية.

وأضافت أن "الطاقم أبلغ الإحداثيات وهي 95,1113 درجات شرقا و42,5453 جنوباً، إلى مركز القيادة الأسترالية وكذلك إلى كاسحة الجليد الصينية شيولونغ التي هي في طريقها إلى هذه المنطقة البحرية".

ولم تعطي الوكالة في الحال أي تفاصيل أخرى، لكن هذا النبأ اتى عقب نشرها في وقت سابق خبرا يفيد بأن طائرة عسكرية صينية أقلعت الاثنين من مدينة بيرث الاسترالية للتحقق من "أغراض مشبوهة" رصدتها أقمار صناعية عائمة على سطح مياه نائية في جنوب المحيط الهندي.

وكانت الصين قد أعلنت السبت الماضي، أن قمراً صناعياً صينياً رصد جسماً غامضاً يطفو على بعد 120 كيلومتراً من حطام محتمل، أعلنت أستراليا العثور عليه في إطار البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة.

فيما أعلنت ماليزيا، أمس الأحد، أن قمراً صناعياً فرنسياً ربما عثر على حطام الطائرة الماليزية المفقودة جنوب المحيط الهندي.

وقالت وزارة النقل الماليزية، في بيان، إننا نشاهد على هذه الصور "ما يشبه أجساماً قرب الممر الجنوبي" للمنطقة في المحيط الهندي التي قد تكون سقطت فيها الطائرة، حيث تنفذ حالياً عمليات بحث واسعة النطاق.