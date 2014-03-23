سلطة الآثار الإسرائيلية توقف أعمال ترميم جنوب الأقصى

أوقفت طواقم من مستخدمي سلطة الآثار الإسرائيلية اليوم الأحد، عائلة صيام المقدسية ومنعت أعمال الترميم لسورٍ استنادي منهار في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى بزعم وجود آثار في المكان.

وقال مركز معلومات وادي حلوة إن أحد مستخدمي سلطة الآثار برفقة حراسة خاصة، داهم منزل عائلة صيام، حيث تجري عمليات الترميم لسور استنادي، وطالبهم بالتوقف عن أعمال الحفر والترميم بحجة وجود آثار بالمنطقة، كما طالبهم بضرورة وجود موظف من الآثار، للعمل بالمنطقة وعلى السكان دفع أجرته اليومية.

وأضاف المركز أن قوة من شرطة الاحتلال داهمت المكان أثناء وجود عمال الآثار بالمنطقة، وطالبت هي الأخرى السكان بالتوقف عن أعمال الترميم.

ونقل المركز عن سكان الحي المتضررين قولهم أن بلدية الاحتلال في القدس طالبتهم بعد الانهيار مباشرة بإجراء أعمال الترميم اللازمة خلال شهر، وهددتهم بفرض غرامات مالية ومخالفات في حال عدم تنفيذ الترميم لخطورة الوضع، علما ان السكان يقومون بذلك على حسابهم الشخصي، بعد تنصل البلدية من واجباتها بدعوى أن السور هو خاص وليس عام.

وأوضح مركز المعلومات أن انهيار السور الاستنادي وقع في السادس والعشرين من الشهر الفائت بسبب الحفريات الاسرائيلية أسفل المنازل، وتضررت 5 عائلات بفعل الانهيار.