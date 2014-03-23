نادي الأسير: 36 أسيرًا مريضًا في سجن « ايشل »

حذر نادي الأسير، اليوم الأحد، من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المرضى في سجن "ايشل" بعدما وصل عدد الحالات المرضية لـ36 حالة، معظمها مزمنة.

وقال النادي في بيان له إن معظم الأسرى في السجن بحاجة إلى نقلهم لمستشفيات خارجية، لكن ادارة السجون تستمر بإهمال المتابعة الطبية لهم.

وأوضح النادي أن الأسير زامل أبو شلوف من غزة، يعاني من مشاكل في القلب، وهو يعتمد على جهاز خاص لتنظيم دقاته.

وأوضح الأسير ابو شلوف لمحامي النادي أن هذا الجهاز فيه خلل وهو بحاجة لتبديله، ورغم المطالبات العديدة من قبله إلا أن إجابة طبيب السجن له كانت "سأتفنن في موتك"، مضيفا أنه بدأ يعاني من مشاكل في أعصاب قدميه، وفقدان متزايد في الوزن، ولفت إلى أنه تعرض لحالة إغماء قبل عدة أيام أثناء توجهه للفورة، نقل على إثرها إلى عيادة السجن.

وأضاف النادي أن الأسير عائد مرقة من الخليل، يعاني من فشل في عمل الكبد ومشاكل في المعدة، إضافة إلى انتفاخ في القدمين، فيما يعاني الأسير محمد جبران خليل من مشاكل عصبية مزمنة، وتحتجزه ادارة السجون في العزل.

من جهته، طالب الأسير نسيم خطاب، الذي خضع لعشر عمليات جراحية داخل سجون الاحتلال، كان آخرها استئصال ورم سرطاني، بتقديم شكوى ضد مستشفى "سوروكا" نتيجة للإهمال الطبي الذي جرى بحقه، حيث اضطر إلى فك غرز العملية بنفسه، ومنذ شهر أيار أي منذ تاريخ العملية لم يخضع لأي فحوصات طبية على الرغم من أن الأطباء أوصوا بذلك تخوفا من ظهور أورام سرطانية أخرى.

ويعاني الأسير محمد مرداوي من جنين من مشاكل مزمنة في الرئة، حيث أن وضعه الصحي تفاقم بعدما تم تقديم علاج له تسبب بمشاكل في الأمعاء والمعدة واختناق وألم دائم في جسده.