لائحة اتهام لمقدسي أراد الانتقام لسكان غزة والمسجد الأقصي‏

قدمت المحكمة "الإسرائيلية" في القدس المحتلة لائحة اتهام ضد المقدسي عزيز عيساوي 48 عاماً من سكان جبل المكبر، بتهمة محاولة القتل ومساعدة العدو خلال الحرب.

وكان عيساوي، قد اعتقل قبل حوالي أسبوعين بالاشتباه به بقطع أنابيب لمستودع غاز في حي "ارمون هنتسيف" في القدس المحتلة.

ووفقاً للائحة الاتهام فقد خطط عزيز لتنفيذ عملية قاتلة عبر قطع انابيب للغاز ليتسرب الغاز داخل مبني يسكن فيه يهود ليؤدي الأمر لانفجار ضخم وانهيار للمبني ولموت سكان المبني اليهود.

وقال عزيز خلال التحقيق معه بأنه خطط لتنفيذ العملية لوحده وعلى عاتقه فقط بسبب اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وبسبب المساس بالأبرياء في قطاع غزة وكان يعرف عزيز في الماضي بانه ناشط في حماس .