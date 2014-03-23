الشهيد محمد أبو زينة : من النشأة حتى الشهادة

إلى الذين امتطوا صهوة زماننا الزائف ليصنعوا للأمة أمجاداً لا تغيب… إلى الذين حطموا القيود والسدود واقتحموا ليلنا الحالك ليمضوا نحو ضياء الصباح .. إليكم نصيغ كلماتنا لعلنا نقترب منكم ونقتبس من وهج ضيائكم ونلتمس دربكم… نخط سيرتكم لتكون نبراسا لنا يهدينا الى طريق العزة والكرامة والنصر بإذن الله.

ولد الشهيد محمد عمر أبو زينة و ترعرع بمخيم جنين البطولة بتاريخ 5/8/1989 حيث تفتحت عيناه على غطرسة الاحتلال وتجبره على أبناء شعبنا الصابر.

نشئ الشهيد الفارس محمد أبو زينة في بيت مؤمن مجاهد , فهو ابن شقيق القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد أبو زينة, والذي اعتقله العدو مؤخرا في حملة استهدفت كوادر وأعضاء الحركة في الضفة.

انتمى الشهيد لحركة الجهاد الإسلامي في سنٍ مبكر , حيث كان الفضل في دخوله للحركة لعمه الشيخ خالد بعد الله تعالى , كان ذلك بعد معركة جنين البطولية التي خاضتها سرايا القدس بقيادة الشهيد الشيخ القائد محمود طوالبة , فزاد إعجاب الشهيد محمد بالحركة وفكرها المقاوم وقرر أن يكون أحد فرسانها.

أكمل الشهيد محمد عمر أبو زينة دراسته الابتدائية والإعدادية و الثانوية بمدارس المخيم , ليتعلم حب الوطن وعشق الأرض كما يتعلم التاريخ والجغرافيا.

انتقل الشهيد المجاهد محمد أبو زينة للدراسة في الجامعة الأمريكية بالضفة المحتلة وفيها كان له جهدا مميزا , حيث كان احد كوادر الرابطة الإسلامية " الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي ".

الشهيد محمد أبو زينة ما زال أعزب , فلم تمكنه ظروف الحياة والملاحقة الدائمة من قبل الاحتلال وأجهزة السلطة من تنفيذ رغبته في الزواج.

يعد الشهيد المجاهد محمد أبو زينة أحد كوادر ومجاهدي "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين , وقد شارك في كثير من المهمات من تصدي لقوات الاحتلال واستهداف مصالح الاحتلال المختلفة داخل مخيم جنين وخارجه.

اعتقل الشهيد الفارس محمد أبو زينة عند جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة أكثر من مرة أبرزها بتاريخ 12/10/2010, لمدة 25 يوم على خلفية نشاطه في الحركة وانتمائه لها.

وبعد الإفراج عنه من سجون أجهزة السلطة التي دأبت على اعتقال المجاهدين والشرفاء , قامت قوات الاحتلال الصهيوني باعتقاله بتاريخ 27/12/2010 وأفرج عنه بتاريخ 29/4/2012 وخرج من سجون الاحتلال بعدما أظهر بسالة منقطعة النظير في الصبر والتحمل وتحدي جبروت الاحتلال.

وبعد أقل من عام , عادت قوات التنسيق الأمني التابعة لأجهزة السلطة لملاحقة الشهيد محمد أبو زينة على خلفية نشاطه الكبير في الحركة , وطاردته خلال أحداث مخيم جنين في عام 2013.

دأب الشهيد المجاهد محمد عمر أبو زينة على المشاركة في فعاليات ونشاطات حركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين وخارج المخيم , وكان كثيرا ما يفضل المشاركة في نشاطات إسناد الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام , لاعتقاده التام أن معركة الأسرى هي المعركة الأسمى والأشرف في وجه السجان وهم بحاجة لمن يساندهم و يساعدهم.

ناهيك عن مشاركته الفاعلة في فعاليات استقبال الأسرى المحررين من سجون الاحتلال أو سجون السلطة.

رافق الشهيد المجاهد محمد أبو زينة خلال حياته العديد من الشهداء القادة والأبطال منهم رفاق دربه الشهيد خالد أبو ساري والشهيد نافع السعدي وتأثر باستشهادهم كثيرا بالإضافة لمرافقته لعدد أخر من الشهداء الأبطال.

يتمتع الشهيد محمد أبو زينة بعلاقة طيبة مع كثير من أبناء الفصائل الأخرى وكان يصاحبهم, وله من الفصائل المقاومة أصدقاء كثر.

استشهد المجاهد محمد أبو زينة فجر يوم السبت 22/3/2014 أثناء تصديه لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم لتغتال صديقه ورفيق دربه الشهيد حمزة أبو الهيجاء من كتائب القسام.

فانتفض محمد أبو زينة للدفاع عن رفيقه حمزة في ملحمة بطولية خاضوها مع قوات الاحتلال فاستشهد محمد أبو زينة من سرايا القدس وحمزة أبو الهيجاء من كتائب القسام ويزن جبارين من كتائب الأقصى ورسموا بدمائهم الزكية لوحة من الوحدة الوطنية والدفاع عن أبناء الشعب, رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته.