القبض على جاسوس سوداني يعمل لصالح تل أبيب ومتورط في الغارات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالسودان، من إلقاء القبض على أحد أهم عناصر شبكة تجسس إسرائيلية في البحر الأحمر، وهو المتورط الرئيسي في عدد من العمليات التي استهدفت مواقع ومناطق عسكرية بالأراضي السودانية، فضلاً عن الغارات الإسرائيلية المختلفة التي وقعت بالمنطقة الشرقية.

ونقلت- صحيفة "الانتباهة"الصادرة بالخرطوم اليوم- عن مصدر وصفته "بالمطلع" قوله:إن الأجهزة الأمنية تتابع وتراقب بدقة النشاطات التجسسية لإسرائيل منذ فترة طويلة، خاصة العناصر السودانية التي تسللت عبر مصر لإسرائيل منذ 2002 و2003 وتم تدريبها وإعادتها للسودان عن طريق جنوب السودان وبعض دول الجوار.

وأكدت المصادر أن الأجهزة ترصد بدقة الشبكات التي تقوم بإرسال السودانيين طيلة السنوات السابقة لإسرائيل، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف من عمليات بحثها وتحرياتها مع عنصر الشبكة، وتمكنت من القبض على عدد كبير من عناصرها.