استجابةً لنداء الدم في جنين .. الجهاد تدعو للمشاركة في مهرجان حماس بغزة غدًا

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كوادرها وعناصرها للمشاركة في مهرجان "الوفاء والثبات على درب الشهداء"، الذي تقيمه حركة حماس في ذكرى ارتقاء قادتها المؤسسين الشيخ أحمد ياسين، والدكتور إبراهيم المقادمة، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي في مدينة غزة غدًا الأحد (22/3).

وقال القيادي في الحركة محمد الحرازين:" إن هذه الدعوة تؤكد انحياز الجهاد لمسيرة الشهداء القادة، واستجابةً لنداء الدم الذي خضب أرض جنين البطولة صباح اليوم بارتقاء الشهداء حمزة أبو الهيجا (كتائب القسام)، ومحمود أبو زينة (سرايا القدس)، ويزن جبارين (كتائب الأقصى)".

وأكد الحرازين أن الشهداء الكبار أمثال الرئيس الراحل ياسر عرفات (أبو عمار)، وخليل الوزير (أبو جهاد)، والشيخ أحمد ياسين، والدكتور فتحي الشقاقي، والقائد أبو علي مصطفى، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، والدكتور إبراهيم المقادمة، وهاني عابد، هم عناوين للنضال الوطني أكثر من كونهم رموزًا داخل فصائلهم وتنظيماتهم".

وجددت حركة الجهاد الإسلامي تأكيدها على توحيد الصفوف وتحشيد الجماهير في خندق المقاومة ومواجهة الاحتلال، الذي يشن عدوانًا شرسًا ضد شعبنا وقضيتنا، ويواصل حصاره المشدد على قطاع غزة الصامد.

وشدد القيادي الحرازين على أن رسالة المشاركة موجهة للاحتلال، الذي يستهدف شعبنا قتلًا واعتقالاً وتشريدًا بأن دم الشهداء وقود التحرير والعودة – بإذن الله تعالى -.