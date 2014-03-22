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مصرع 4 مواطنين في 99 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 13:53 - 22 مارس 2014
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لقي 4 مواطنين مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة في 99 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة برام الله: "إن إدارة شرطة المرور سجلت 99 حادث سير نتج عنها مصرع 4 أشخاص وإصابة 97 شخصا وصفت حالة 5 منهم بالخطيرة، ووصفت حالة 8 أشخاص بالمتوسطة، فيما وصفت إصابة 84 شخصا بالبسيطة".

وأشار البيان إلى أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 2283 مركبة وأنزلت عن الشارع 146 مركبه أخرى لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 2559 مخالفة مرورية، وحجزت 147 مركبه للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 63 مركبة غير قانونية.

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