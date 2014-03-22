التواصل الجماهيري للجهاد تنظم لقاء جماهيري في ديوان آل شخصة

استمرارا لجهودها في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة والتزاور في الله واستمرارا لنهجها في التواصل مع العائلات الفلسطينية في قطاع غزة نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي لقاءا جماهيريا في ديوان عائلة النعيزي في مدينة غزة ضم الوفد كل من الشيخ عمر فورة والشيخ أبو هاشم السعودي والشيخ أبو وائل عابد والشيخ أبو حسام المغني وعدد من كوادر اللجنة.

كان في استقبال الوفد مختار العائلة والوجيه أبو زياد شخصة وعدد من ابناء العائلة والمنطقة رحب الوجيه بالوفد وثمن موقفهم من الزيارات واللقاءات الجماهيرية التي تنظمها اللجنة في مجالس العائلات الفلسطينية وشكر لهم هذه الزيارة وثمن موقف حركة الجهاد الإسلامي من المصالحة الفلسطينية.

بدوره تحدث الشيخ عمر فورة كلمة الحركة أكد فيها على موقف الحركة من القضية الفلسطينية, وأكد أن حركة الجهاد الإسلامي تدعم كل السبل المؤدية للم الشمل الفلسطيني وصولا للمصالحة الفلسطينية والوقوف صفا واحدا في وجه الاحتلال الصهيوني.

من جهته أشاد الشيخ أبو هاشم السعودي بعائلة شخصة ودور المختار في إصلاح ذات البين ولم الشمل في المنطقة وشكر لهم حسن الاستقبال وكرم الضيافة وأكد على دور لجنة التواصل الجماهيري في التواصل مع ابناء شعبنا الفلسطيني.

بدوره شكر الشيخ أبو حسام المغني عائلة شخصة على حسن الاستقبال وأكد على استمرارية الزيارات حتى تشمل كافة العائلات الفلسطينية وتم تقديم درع محبة ووفاء للمختار تقديرا لجهوده.