واد النيص يقترب من لقب دوري المحترفين الفلسطيني والبيرة يودع رسمياً

وضع واد النيص يده الأولى على لقب دوري جوال فلسطين للمحترفين بنسخته الرابعة ، بفوزه الكبير على مضيفه مؤسسة البيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الجمعة على ملعب ماجد أسعد ضمن منافسات الأسبوع العشرين ، في مباراة الشوط الواحد التي حسم خلالها واد النيص نقاط المباراة .

فوز كبير رفع من خلاله واد النيص رصيده إلى 42 نقطة مقترباً من حسم اللقب اذ بات بحاجة لنقطتين من مواجهتيه المتبقتين ، والبيرة تجمد رصيده عند 14 نقطة ، وودع رسمياً دوري المحترفين ، بعد تعادل ثقافي طولكرم ومركز بلاطة بهدف لكل منهما ، ليرفع الثقافي رصيده 21 نقطة ضمن بها البقاء .

بداية اللقاء أفصحت عن مجرياته اللاحقة بتسد واد النيص لوسط الملعب ، والسيطرة الكاملة ، والضغط المبكر أثمر عن هدف التقدم بواسطة خضر يوسف بعد مرور 6 دقائق .

واد النيص كان الأفضل واعتمد على تحركات الثلاثي أمجد زيدان وجهاد صقر وخضر يوسف ، ليضاعف النتيجة في الدقيقة 27 وهذه المرة بواسطة جهاد صقر .

واختتم زيدان مجهوده الوفير في الشوط الأول بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 40 .

وكعادته عمد واد النيص على تهدئة الرتم في الشوط الثاني ، وكاد أن يخرج نظيف الشباك ، لولا هدف حفظ ماء الوجه الذي سجله حسام البرغوثي للبيرة في اللحظات الأخيرة .