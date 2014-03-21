نتائج قرعة دور الثمانية في دوري الأبطال

جرت قبل قليل مراسم قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بمدينة نيون السويسرية تحت إشراف جياني إنفانتينو السكرتير العام للإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وشارك في سحب القرعة النجم البرتغالي المعتزل لويس فيجو سفير المباراة النهائية للبطولة والتي ستستضيفها بلاده.

القرعة ضمت ثمانية من كبار القارة البيضاء هم الثلاثي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد ، والثنائي الألماني بايرن ميونيخ حامل اللقب وبروسيا دورتموند من ألمانيا ، والثنائي الإنجليزي تشيلسي ومانشستر يونايتد ، إضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

ريال مدريد - بروسيا دورتموند

برشلونة - اتلتيكو مدريد

باريس سان جرمان - تشلسي

بايرن ميونخ - مانشستر يونايتد