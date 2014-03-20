السعودية تدفع 80 مليون دولار مساعدة للسلطة الفلسطينية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أنها دفعت 80 مليون دولار للسلطة الفلسطينية التي تواجه صعوبات ومديونية مالية كبيرة.



وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية أن المبلغ المدفوع من قبل الصندوق السعودي للتنمية لوزارة المالية الفلسطينية يمثل حصة الرياض في الدعم الذي وعدت الدول العربية بتقديمه للسلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.



وقال الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية احمد قطان، إن "المبلغ يغطي أربعة أشهر من النفقات اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2013".



وتعهدت الجامعة العربية في 2012 في اقامة "شبكة أمان" بقيمة 100 مليون دولار شهريا لموازنة السلطة الفلسطينية بهدف مساعدتها في دفع رواتب الموظفين خصوصا.



وتبنت الحكومة الفلسطينية مشروع موازنة للعام 2014 بقيمة 4,216 مليارات دولار (3,1 مليارات يورو)، مع عجز بقيمة 1,279 مليار دولار (حوالى 950 مليون يورو) خارج النفقات الانمائية ومساعدة اجنبية مهمة بقيمة 1,629 مليار دولار (1,21 مليار يورو).



وكان وزير المالية في رام الله، شكري بشارة، أعلن في 17 آذار/ مارس 2014، أن المديونية العامة للسلطة وصلت منتصف العام 2013 إلى 4.8 مليار دولار، كديون للبنوك وتبلغ 1.2 مليار دولار، وصندوق التقاعد 1.4 مليار دولار، ومتأخرات القطاع الخاص التي كانت 600 مليون نزلت إلى 500 مليون دولار.