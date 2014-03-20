« أونروا » تستأنف توزيع المساعدات على المحاصرين في مخيم اليرموك

تمكنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مخيم اليرموك في دمشق وتوزيع مئات الطرود الغذائية للمدنيين المحاصرين بالاشتراك مع "حملة الوفاء الأوروبية لعون منكوبي سورية".



وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات نشرت على موقع المنظمة اليوم الخميس (20|3)، إن "الوكالة وزعت 465 طردا من المواد الغذائية"، مطالبا في الوقت نفسه بـ "الوصول الآمن، والواسع والمستدام".



كما نجحت حملة الوفاء الأوروبية من إدخال ثمانمائة علبة حليب أطفال واثنين وعشرين صدوق دواء، في حين تستعد الحملة لإرسال القافلة الثامنة إلى مخيم اليرموك المقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.



هذا وتستمر الحملة الإنسانية العالمية التي تتبناها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لتذكير الرأي العام بمحنة اللاجئين الفلسطينيين في سورية، لا سيما في مخيم اليرموك جنوب دمشق، وذلك بمشاركة 130 منظمة أممية وحقوقية.



حيث سيتم نشر الصورة المروعة والتي تظهر الآلاف من سكان مخيم اليرموك وهم ينتظرون المساعدات على لوحة كبيرة في ساحة "التايمز" في نيويورك بالقرب من مقر الأمم المتحدة، وكذلك على اللوحة الإلكترونية الشبيهة لها في حي شيبويا بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك لإيصال رسالة قوية وواضحة من المنظمات الإنسانية أن تواصل معاناة سكان اليرموك مرفوض وغير مقبول، بحسب القائمين على الحملة.