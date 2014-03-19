الاحتلال يصدر حكماً بالسجن على أسيرين لمدة 24 شهراً

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم، أن محكمة الاحتلال الإسرائيلية قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة 24 شهراً ضد أسيرين من حركة الجهاد الإسلامي.



وأفادت المؤسسة أن الأسيران هما الأسير المجاهد محمود عبد العفو محمد العملة (26عاماً) من قرية بيت أولا قضاء الخليل، والأسير المجاهد حازم عوني محمد الطويل (22 عاماً).



يذكر أن الأسير محمود العملة متزوج وأب لطفلين ولد بتاريخ 12/2/1988م، كانت قوات الاحتلال قد قامت باعتقاله بتاريخ 13/01/2013م، وهو موقوف منذ ذلك التاريخ، ووجهت له تهمة انتماء لحركة الجهاد الإسلامي.



كما أن الأسير حازم الطويل هو أعزب من مدينة الخليل ومن مواليد العام 1992م، كانت قوات الاحتلال قد قامت باعتقاله بتاريخ 19/2/2013م، ووجهت له تهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي، وقد كان موقوف منذ ذلك التاريخ.