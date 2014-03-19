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حماس: غزة ستعلو صوتها على جريمة إغلاق المعبر

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 13:10 - 19 مارس 2014
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قالت حركة "حماس" إن صوت الشعب الفلسطيني وصوت غزة سيعلو ولن يصمت على "جريمة إغلاق معبر رفح".

وأضاف الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم في تصريحٍ له على "فيسبوك" الأربعاء أنه إذا صمتت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والعالم عن إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح ومحاصرة غزة جنبًا إلى جنب مع الاحتلال الإسرائيلي فإن صوت الشعب الفلسطيني سيعلو ولن يصمت على "جريمة إغلاق المعبر".

وأشار إلى أنه من حق الشعب الفلسطيني العيش بحرية وكرامة.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة أمس عن توقف الاتصالات مع الجانب المصري بشكلٍ كامل منذ عدة أيام، بشأن معبر رفح البري، "دون معرفة الأسباب".

وتغلق السلطات المصرية المعبر أمام الحالات الإنسانية منذ 40 يومًا متتاليًا، ولا تسمح سوى بعبور المعتمرين كل أسبوعين، وعودة العالقين خلال أيام فتح المعبر للمعتمرين، مما فاقم الأوضاع الإنسانية لنحو ستة آلاف عالق خاصة من المرضى.

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