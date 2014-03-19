يعلون وغينس: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يهاجمنا‏

قال وزير الحرب "الإسرائيلي" موشيه بوغي يعلون رداً على سلسلة الغارات الجوية التي شنتها الطائرات "الإسرائيلية" ضد أهداف سورية في القنيطرة داخل سوريا فجر اليوم الأربعاء " لن نقف مكتوفي الأيدي على كل خرق لسيادتنا واستهداف جنودنا وسنرد بكل قوة وحزم ضد المسؤولين فمن يحاول المساس بنا دمه مهدور.

أما قائد هيئة الأركان العسكرية بين غينس فقال "نحن نتابع عن كثب الوضع في سوريا فمن يحاول المساس بنا من أي مكان كان سيجدنا نرد عليه.

وقد أعلن جيش الاحتلال، أن طائرات تابعة له أغارت على عدد من الأهداف العسكرية والأمنية في الجزء السوري من الجولان.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في بيان إن الطيران "الإسرائيلي" استهدف المنشآت التي اعتبرتها "إسرائيل" مرتبطة بتفجير أصيب فيه 4 جنود "إسرائيليين" الثلاثاء.

وأوضح المتحدث أن الأهداف التي من بينها مقر عسكري وبطاريات مدفعية وقاعدة للتدريب تابعة للجيش السوري، "لعبت دورا وساعدت في تنفيذ الإجراءات الإرهابية".