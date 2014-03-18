8 تكاتك لسد احتياجات النقل في مدارس غزة

اشترت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة 8 تكاتك وذلك لاستخدامها في عمليات نقل احتياجات المدارس ومديريات التعليم.

وقال د. أنور البرعاوي: ” إن الوزارة لجأت لشراء هذه التكاتك للتخفيف عن عبء سيارات الوزارة وتقليص استخدام الوقود, خاصة وأن هذه التكاتك لا تستهلك وقوداً مثل السيارات.

وبين د. البرعاوي أن التكاتك ستساهم في تخفيف أزمة النقل والمواصلات التي تعانيها الوزارة بسبب شح الوقود والاغلاق والحصار.

من جهته بين أ.شاهر مشتهى مدير عام الارشيف والخدمات بالوزارة إن التكاتك تستخدم في نقل احتياجات متنوعة للمدارس والمديريات وأدوات تفيد سير العملية التعليمية مبيناًأن من يقودها هم من السائقين المؤهلين , حيث سيتم تسليمها للمدارس والمديريات حين الانتهاء من اجراءات الترخيص والتأمين