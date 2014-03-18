اللعب النظيف .. أول مرة تحدث في تاريخ كرة القدم في العالم

شهد دوري الدرجة الرابعة الايطالي أثناء مباراة فريقي فيرسينا ودرو حادثة غريبة جدا وقمة الروح الرياضية الغريبة جدا جداً .
القصة بدأت عندما سقط احد لاعبي فريق درو على الارض بعد ان تعرض للضرب ، واحد زملائه ركل الكره خارج الملعب ليسمح للعناية الطبية ان تاتي لاسعاف زميله .
وعند استئناف اللعب حاول فريق فيرسينا اعطاء الكرة الى حارس درو ، وتمر الكرة لتدخل المرمى من بين اقدام الحارس .
وشعر لاعبو فيرسينا بالذنب حيال هذه الطريقة التي جاء بها الهدف ، فقرروا رد الروح الرياضية التي فعلها لاعبو درو بطريقة أفضل مما فعلوا ….
شاهد الفيديو وتعرف على الطريقة ؟؟