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اللعب النظيف .. أول مرة تحدث في تاريخ كرة القدم في العالم

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 05:20 - 18 مارس 2014
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شهد دوري الدرجة الرابعة الايطالي أثناء مباراة فريقي فيرسينا ودرو حادثة غريبة جدا وقمة الروح الرياضية الغريبة جدا جداً .

القصة بدأت عندما  سقط احد لاعبي فريق درو على الارض بعد ان تعرض للضرب ، واحد زملائه ركل الكره خارج الملعب ليسمح للعناية الطبية ان تاتي لاسعاف زميله .

وعند استئناف اللعب حاول فريق فيرسينا اعطاء الكرة الى حارس درو ، وتمر الكرة لتدخل المرمى من بين اقدام الحارس .

وشعر لاعبو فيرسينا بالذنب حيال هذه الطريقة التي جاء بها الهدف ، فقرروا رد الروح الرياضية التي فعلها لاعبو درو بطريقة أفضل مما فعلوا ….

 

شاهد الفيديو وتعرف على الطريقة ؟؟


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