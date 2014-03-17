الطقس: أجواء غائمة جزئيا ومغبرة وتوقعات بسقوط الامطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين غائماً جزئياً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وفي ساعات المساء والليل تتكاثر الغيوم ويحتمل تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق ، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج

ويكون الجو يوم الجمعة، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج