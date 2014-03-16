الرئيس الإيرانى يحث على بناء الثقة بين الاتحاد الأوروبى وبلاده

حث الرئيس الإيرانى حسن روحانى على بناء الثقة بين بلاده والاتحاد الاوروبى، مشيرًا إلى أن الثقة المتبادلة تلعب دورًا جوهريًا فى توسيع العلاقات بين الجانبين.



وقال روحانى خلال لقائه مع وزير الخارجية اليونانى إيفانجيلوس فينيزيلوس، حسبما ذكرت قناة "برس تى في" الإخبارية الإيرانية، اليوم الأحد "لطالما كانت هناك مشكلات وشكوك فى الماضى بين إيران وبعض الدول الأوروبية ولا تزال موجودة حتى الآن، وينبغى على الجانبين بذل الجهود لإزالة سوء التفاهم".



وألمح الرئيس الإيرانى إلى ضرورة ألا يتم استخدام المفاوضات النووية كأداة لخلق هوة بين إيران والاتحاد الأوروبى، معربًا عن اعتقاده بضرورة تجديد العلاقات التقليدية والتاريخية بين الجانبين، والتى سيكون لها بالغ الأثر على مصالحهما المشتركة.



وأعرب روحانى عن استعداد بلاده لعقد محادثات مع الاتحاد الأوروبى من أجل التركيز على القضايا الاستراتيجية ومن بينها الطاقة والنقل والاستقرار والأمن الإقليميين ومكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، مؤكدًا على التزام بلاه بجميع الاتفاقات الدولية لحظر أسلحة الدمار الشامل.



من جانبه، قال فينزيلوس، والذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، إنها ستقوم ببذل جميع الجهود الممكنة لتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وطهران، لافتًا إلى أن أثينا ستظل هى بوابة طهران لأوروبا.



وأضاف الوزير اليونانى، أن إيران لديها الإمكانات لحل العديد من المشكلات الإقليمية والدولية مثل الأزمة السورية والوضع فى مصر وأوكرانيا وأفغانستان، مشددًا على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين القطاعات الخاصة للبلدين.