العثور على ثعبان فى بطن امراه

باتريسيا امرأة أميركية بالغة من العمر ستة وثلاثين عاماً إستيقظت من نومها على إثر ألم معوي لا يطاق لكنها مع ذلك طمأنت نفسها قائلة لابد أنه عارض عابر وسوف يزول وقد ظنت و زوجها أن السبب قد يكون شيئاً أكلته الليلة الماضية حيث كانا قد تناولا العشاء في مطعم ياباني، تناولت فيه طبقاً يحوي سمكاً نيئاً . لطالما كرهه زوجها ديفد البالغ من العمر أربعين عاماً وحذرها من أكله .

إلا أن الآلام تطورت نحو الأسوأ حتى لم يعد بامكانها احتمالها ، فكان أن أسرع بها زوجها إلى أقرب مستشفى في نيويورك حيث أدخلت قسم الطوارىء على الفور وهي تئن وتبكي من الألم .

في المستشفى احتار الأطباء وأربكتهم العوارض التي ألمت بمريضتهم ، خاصةأنها أخذت تتقيأ بقسوة بالغة بعدما انتابتها حالة من الهزات العنيفة .

الدكتور ( داميان بيريز ) كان واحداً من الأطباء الذين تواجدوا في غرفةالطوارىء أذهله أمر المريضة إلى أبعد الحدود وخاصة بعد أن خلعوا عنها ثيابها ولاحظوا أن ثمة شيئا يتحرك تحت الجلد في معدتها … الخطوة التالية كانت بأخذ صور أشعة لباتريسيا ، لكن الأطباء لم يصدقوا ما رأوه في الصور…!

وقبل أن يتمكنوا من مناقشة الخطوة التالية التي سيتخذونها

توقف قلب باتريسيا عن النبض ولم يكن لديهم الوقت لنقلها إلى غرفة العمليات فأجبروا على اجراء عملية لها فوراً فشقوا لها بطنها ليقع نظرهم على أغرب منظر رأوه في حياتهم … !

و صعق الجميع وأخذوا ينظرون إلى بعضهم بعضاً في ذهول تام غير مصدقين مايرونه أمامهم كانت أفعى بطول 1.83 متر تقبع داخل معدة باتريسيا .

>>> يقول الدكتور ( داميان بيريز ) في ذلك : ” كان شيئا بداوكأنه من أحد مشاهد فيلم رعب ، كانت الأفعى بيضاء اللون مخططة بدوائر غامقة كان فمها كبيراً وحين نظرت إلينا كشرت عن أنيابها وأصدرت صوتا يشبه صوت إبريق البخار ، أعتقد أن الأفعى كانت بحال غضب لأننا كنا نخرجها من مربضها السري ، إحدى الممرضات تملكها الخوف بينما وقفت أخرى وأخذت تصرخ ”

* بإعتقاد الدكتور داميان أن الأفعى كانت تعيش في مصران باتريسيا الغليظ وتتغذى من الطعام الذي يمر من خلال جهازها ، وتنمو تدريجياً أكبر فأكبر .

* لكن كيف وصلت إلى هناك؟ ( لا فكرة لدينا ولا لدى باتريسيا )على حسب قول الدكتور داميان .

وتجدر الإشارة هنا أنه بعدما أزال الجراحون الأفعى من معدة باتريسيا ، أخذت تتعافى ببطء .

* ويقول الباحثون أن باتريسيا قد تكون ابتلعت بويضة أفعى حين شربت من مياه النهر أثناء رحلة تخييم .

وباتريسيا روجر ليست الضحية الأولى لهذاء البلاء البشع.