لطلبة التوجيهي..انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين في الضفة والقطاع

شرعت لجنة الانتخابات المركزية صباح الأحد بعملية تحديث سجل الناخبين للعام 2014، والتي تستهدف طلبة الثانوية العامة الذين بلغوا السن القانونية للتسجيل (17 عاماً فأكثر) في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وتستمر العملية لغاية يوم الخميس الموافق 20 آذار الحالي.

وتتركز عملية تحديث سجل الناخبين 2014 في تسجيل الطلبة في المدارس من خلال معلمي هذه المدارس اللذين دربتهم اللجنة مسبقاً لهذا الغرض. ويقدر عدد طلبة الثانوية العامة الكلي في الضفة والقطاع بحوالي 68 ألف طالب وطالبة منهم حوالي 39 ألف موزعين على 719 مدرسة ثانوية في الضفة الغربية، وحوالي 28 ألف موزعين على120 مدرسة في قطاع غزة.

وطبقاً لخطة اللجنة، سيقوم مشرفوا وزارة التربية والتعليم بوضع جدول تنفيذي لتسجيل الطلبة في المدارس بشكل يؤدي إلى انجاز المهمة كاملة خلال الأيام الخمسة المخصصة للتسجيل، وبما يضمن عدم التأثير على سير العملية التربوية.

يذكر أن عملية تحديث سجل الناخبين هي عملية فنية ودورية تقوم اللجنة بتنفيذها سنويا، بحيث يتم استهداف المواطنين الذين بلغوا السن القانونية للتسجيل لإضافتهم إلى سجل الناخبين، وشطب الوفيات من السجل ليكون محدثا ودقيقا باستمرار، علماً بأن النسبة الكلية للمدرجين في سجل الناخبين بعد انتهاء مرحلة التسجيل في العام الماضي 2013 بلغت 82.1% ممن بلغوا السن القانونية للتسجيل.