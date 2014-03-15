« الديمقراطية » تحذّر من توقف محطة الكهرباء بغزة

حذّرت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" من تداعيات توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل، بسبب نقص كمية الوقود الواردة إليها في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي للقطاع وإغلاق كافة المنافذ التي تربطه بالعالم الخارجي.



وحملّت "الجبهة الديمقراطية" في بيان تلقّته "فلسطين اليوم" اليوم السبت (15|3)، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الإنسانية التي ستترتّب على انقطاع التيار الكهربائي في غزة، معتبرةً أن الاحتلال يقوم بفرض عقاب جماعي يستهدف قطاع غزة بالكامل.



ودعت الجبهة، جامعة الدول العربية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل والسريع لإنقاذ المواطنين الفلسطينيين من كارثة إنسانية تهدّد كافة القطاعات ومناحي الحياة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، مناشدةً رئيس السلطة محمود عباس وقف المفاوضات والتوجّه إلى الأمم المتحدة والانضمام إلى كل مؤسساتها والسعي لمحاسبة حكومة الاحتلال وعزلها.

وطالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لإنهاء حصارها الجائر والغير قانوني المفروض على قطاع غزة وفتح كافة المعابر وتزويد محطة توليد الكهرباء بالسولار الصناعي اللازم لتشغيلها.