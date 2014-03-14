ملامح تسوية روسية أميركية أوروبية للخروج من المأزق الأوكراني

كشفت مصادر إعلامية، أن العمل جار على إنضاج تسوية بين الروس والأميركيين والأوروبيين للخروج من المأزق الأوكراني بما يحفظ مصالح جميع الأطراف".

وتقضي التسوية وفق المصادر بأن "يجري الاستفتاء على مستقبل القرم دون انضمامه لاحقاً إلى روسيا، وبالتالي سيبقى في أوكرانيا ولكن بصلاحيات واسعة مع مراعاة مصالح موسكو فيه، خاصة ما يتعلق بمرابطة أسطول البحر الأسود".

وأضافت المصادر "أن روسيا ستحصل على تعهدات بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو في المستقبل القريب على أن تقرر هذه المسألة لاحقاً في استفتاء شعبي عام يضمن لروسيا أيضاً استبعاد المتطرفين "النازيين" عن الواجهة السياسية في أوكرانيا وتشكيل حكومة انتقالية توافقية وإرجاء موعد الانتخابات الرئاسية لغاية نهاية العام لحين استقرار الأمور في البلاد وبما يتيح الفرصة لكي تتنافس القوى كافة".

المصادر لم تنف وجود خلافات حول بعض التفاصيل مضيفة أن هذه التسوية ستكون حاضرة في اللقاء الروسي الأميركي البريطاني المرتقب اليوم الجمعة في لندن.

المصدر: الميادين