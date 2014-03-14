تراجع كبير لـ« الوطني » عالميا وأسيويا بتصنيف الفيفا

تراجع منتخبنا الوطني للخلف كثيرا في تصنيف الاتحاد الدولي الفيفا الذي يصدر شهريا, وذلك على الصعيدين العالمي والأسيوي.

وحل منتخبنا في الترتيب الـ 167 لهذا الشهر بعدما كان في الشهر الماضي في المرتبة الـ 144, ليتراجع 23 مركزا للخلف على الصعيد العالمي.

أما على الصعيد الأسيوي فكان التراجع أيضا كبيرا, حيث حل بالمركز 34 آسيويا, بعدما كان بالمركز 25 في الشهر الماضي.

جدير بالذكر أن التراجع الكبير للمنتخب جاء, في ظل وعدم خوضه للقاءات ودية في أيام أجندة الفيفا, وهذا ما استغله جميع المنتخبات بخوض لقاءات ودية.