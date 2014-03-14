مصر تقفز 12 مركزا واسبانيا مستمرة في صدارة التصنيف العالمي

تقدمت مصر 12 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمنتخبات بينما حافظت اسبانيا بطلة العالم واوروبا على الصدارة مع صدور القائمة الجديدة يوم الخميس.

ولم يحدث تغيير على المراكز الخمسة الأولى مع وجود المانيا والارجنتين والبرتغال وكولومبيا وراء اسبانيا على الترتيب بينما تقدمت اوروجواي الى المركز السادس بدلا من سويسرا التي تراجعت الى المركز السابع.

وظلت ايطاليا في المركز الثامن والبرازيل في المركز التاسع بينما دخلت بلجيكا قائمة العشرة الاوائل على حساب هولندا التي تراجعت الى المركز 11.

وأصبحت مصر بطلة افريقيا سبع مرات في المركز 26 بعد فوزها 2-صفر على البوسنة في مباراة ودية الأسبوع الماضي في النمسا.

وتحتل مصر المركز الثالث بين المنتخبات الافريقية وراء ساحل العاج التي تأتي في المركز 24 والجزائر صاحبة المركز 25.

ورغم سعادته بهذا التقدم بعد أول مباراة له مع الفريق يعتقد شوقي غريب الذي تولى مسؤولية منتخب مصر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ان هذا الأمر لن يستمر طويلا.

وقال غريب لرويترز يوم الخميس "انا سعيد بهذا التقدم لكن أعلم ان ترتيبنا سيتأخر مرة أخرى في الشهور القادمة لان منتخب مصر غير مشارك في كأس العالم."

وتراجع منتخب الرأس الأخضر ستة مراكز ليصبح في المركز 33 فيما تقدمت غانا التي تأهلت الى كأس العالم في البرازيل هذا العام الى المركز 35 رغم هزيمتها وديا أمام الجبل الأسود الأسبوع الماضي.

وجاءت تونس التي تعادلت 1-1 مع كولومبيا وديا الأسبوع الماضي في المركز 44 فيما تراجعت الامارات الى المركز 61.

وتقدم منتخب الأردن ثلاثة مراكز ليصبح في المركز 66 فيما تراجعت ليبيا الى المركز 71.