خبير عسكري: العدو فشل في استدراج المقاومة لما يريده

أكد الخبير العسكري اللواء المتقاعد واصف عريقات ، أن العدو الصهيوني فشل في استدراج المقاومة الفلسطينية لكشف ما في جعبتها من أسلحة متطورة جديدة، موضحاً أن رد المقاومة كان رسالة للعدو الصهيوني بانها ورغم الحصار قادرة على الرد والردع للانتهاكات "الإسرائيلية".

وأوضح الخبير العسكري لـ "فلسطين اليوم"، ان رد المقاومة الفلسطينية فاجأ العدو من حيث كمية الصواريخ ودقتها باسلحة معروفة لديه وهو ما أزعج العدو الذي يحاول أن يدفع المقاومة لإخراج ما لديها من أسلحة جديدة.

وقال :" أن المقاومة استطاعت ورغم التحليق المكثف للطيران باطلاق صواريخ من منصات وراجماع صواريخ ومعدات اخرى بحوزتها بدقة عالية. مضيفاً أن المقاومة لم تستخدم ما لديها من إمكانيات في هذه المرحلة وهي تعي ما يريده العدو منها.

وعن إمكانية تصعيد العدوان من جهة العدو الصهيوني، رأى عريقات، ان هذا يتوقف على الرد الفلسطيني، فإن توقف، فسيكون احباط للمخططات الإسرائيلية التي تحاول ان تصدر ازماتها الداخلية الحالية الى الخارج وعلى حساب الفلسطينيين.

ورأى أن العدو معني في هذه المرحلة بإلحاق أضرار بالفلسطينيين ، وإفشال عملية التسوية الجارية ، واثبات انه قادر على الرد والردع للجانب الفلسطيني أمام شعبه.