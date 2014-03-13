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الدولار يترنح بين الارتفاع والانخفاض

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 05:58 - 13 مارس 2014
تقارير
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جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الخميس على النحو التالي:

 

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.47 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.85 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 4.91 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.49 شيقل.

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