الحاخام « غليك » يعتلي مسجد قبة الصخرة ويداهم المتوضأ

قاد الحاخام المتطرف "يهودا غليك" صباح اليوم الأربعاء، اقتحاماً جديداً للمستوطنين اليهود للمسجد الأقصى من باب المغاربة، صاحبه تصعيدٌ استفزازي للمسلمين وإدارة الأوقاف من خلال صعوده لصحن باحة مسجد الصخرة بالمسجد المبارك، فضلاً عن دخوله لمتوضأ الرجال في المسجد.

وأثار "غليك" غضب المصلين وطلبة حلقات العلم وطلبة المدارس الذين ينتشرون بكثافة في باحات المسجد، وتصدوا للمتطرف وللمستوطنين بصيحات التهليل والتكبير.

ورافق المتطرف "غليك" والمستوطنين عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال التي تولت حمايتهم وحراستهم داخل باحات المسجد.

في الوقت نفسه، واصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على بوابات المسجد الأقصى الرئيسية "الخارجية" إجراءاتها المشددة بحق المصلين وروّاد المسجد من فئة الشبان ومن طلبة حلقات العلم وتقوم باحتجاز بطاقاتهم الشخصية على هذه البوابات طوال فترة تواجدهم في المسجد.