الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وسط تحذيرات من حدوث سيول

تتأثر البلاد، اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وبارداً، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربيه إلى غربيه نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وجددت دائرة الارصاد الجوية تحذيرها من خطر شدة سرعة الرياح، وتشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤية.

وتوقعت أن يكون الجو غدا الخميس، غائماً إلى غائم جزئي وبارداً نسبيا، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، و تسقط بإذن الله زخات من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح جنوبية غربيه إلى شمالية غربيه نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ، والبحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي وبارداً ، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، و تسقط بإذن الله زخات من الأمطار على معظم المناطق، والرياح شمالية غربيه معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم السبت، غائماً جزئياً وبارداً نسبيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وفي ساعات المساء والليل يتحول الجو الى مغبر ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.