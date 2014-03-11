« دويك » يطالب السلطة بموقف حازم تجاه استشهاد 6 فلسطينيين

أدان عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، جريمة الاغتيال التي قامت بها قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء (11|3)، بحق ستة فلسطينيين في الضفة وقطاع غزة.



واعتبر الدويك في بيان تلقته "فلسطين اليوم" أن "هذه الجريمة البشعة تأتي استمرارا لجرائم الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وفي ظل صمت عربي ودولي، واستهدافا للمقاومين من أبناء شعبنا".



وطالب الدويك السلطة الفلسطينية بأخذ موقف حازم من ممارسات الاحتلال، ووقف كافة أشكال اللقاءات التي لا نتيجة لها سوى مزيد من دماء أبناء شعبنا، واستمرار أعمال التهويد.



كما طالب أيضا "أبناء شعبنا ببذل مزيد من الجهود من أجل الوصول إلى مصالحة شاملة، تعيد الوحدة بين أبناء شعبنا، وتزيد من صموده في وجه التحديات والمؤامرات التي يتعرض لها".