ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الشيخ عدنان: دماء زعيتر ودرويش تستوجب رد فلسطيني موحد

  • جنين - فلسطين اليوم
  • 20:05 - 10 مارس 2014
مشاركة

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان: "إن إعدام الدكتور رائد زعيتر على معبر الكرامة صباح اليوم والشاب ساجي درويش في رام الله مساءً دليل على الإجرام الصهيوني ضد أبناء شعبنا".

وأضاف في تصريح وصل "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه مساء الاثنين: "إن إعدام د.زعيتر ودرويش بدم بارد يستوجب رد فلسطيني موحد يؤكد للعدو الصهيوني أن دماء أبنائنا غالية على قلوبنا".

ومن الجدير ذكره أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على الدكتور رائد زعيتر خلال تفتيشه على حاجز قرب معبر الكرامة الواصل بين الضفة الغربية والمملكة الأردنية صباح اليوم ما أدى لاستشهاده، كما أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من المواطنين مساء اليوم في رام الله ما أدى لاستشهاد المواطن ساجي درويش.

متعلقات