الشيخ عدنان: دماء زعيتر ودرويش تستوجب رد فلسطيني موحد

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان: "إن إعدام الدكتور رائد زعيتر على معبر الكرامة صباح اليوم والشاب ساجي درويش في رام الله مساءً دليل على الإجرام الصهيوني ضد أبناء شعبنا".

وأضاف في تصريح وصل "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه مساء الاثنين: "إن إعدام د.زعيتر ودرويش بدم بارد يستوجب رد فلسطيني موحد يؤكد للعدو الصهيوني أن دماء أبنائنا غالية على قلوبنا".

ومن الجدير ذكره أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على الدكتور رائد زعيتر خلال تفتيشه على حاجز قرب معبر الكرامة الواصل بين الضفة الغربية والمملكة الأردنية صباح اليوم ما أدى لاستشهاده، كما أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من المواطنين مساء اليوم في رام الله ما أدى لاستشهاد المواطن ساجي درويش.