مؤسسة أمواج ترعي دوري كرة اليد .. و10.000$ للبطل والوصيف

وزعت مؤسسة أمواج الرياضية الزي الرياضي على أندية الدوري التصنيفي لكرة اليد في احتفال أقيم في فندق آدم بحضور جودت جودة رئيس اتحاد اليد وعبد السلام هنية رئيس مؤسسة أمواج.

وقدم جودة خلال كلمته شكره لمؤسسة أمواج على دعمها المتواصل مؤكداً أن اتحاد اليد سيعمل على الرقي بمستوى التدريب والتحكيم خلال الفترة القادمة.

وتمنى جودة على الإداريين والحكام التدقيق في لوائح الاتحاد الجديدة لأنها ستكون الفيصل في قرارات مصيرية، مضيفاً أن هناك توافقاً كاملاً بين غزة والضفة.

بدوره أعلن عبد السلام هنية عن تقديم (7) آلاف دولار لبطل الدوري التصنيفي بينما سيحصل الوصيف على (3) آلاف دولار.

وتمنى هنية على إدارات الأندية أن تعمل على توعية الجماهير للخروج بدوري بدون أي إشكاليات، مؤكداً أنه سيواصل تقديم الدعم للأندية من خلال مؤسسات المجتمع المدني مقدماً الشكر لدولة قطر على دعمها المتواصل.