لخويا يهزم الأهلي ويقترب من استعادة لقب الدوري القطري

قطع لخويا خطوة مهمة نحو استعادة لقب دوري نجوم قطر لكرة القدم بفوزه 3-1 على الأهلي ليوسع الفارق مع أقرب منافسيه إلى سبع نقاط أمس السبت، وقبل أربع جولات على نهاية المسابقة .

وأصبح رصيد لخويا بعد هذا الفوز 47 نقطة من 22 مباراة متقدما بسبع نقاط على الجيش صاحب المركز الثاني الذي تعادل 1-1 مع السيلية الجمعة، وبقي الأهلي في المركز الخامس وله 32 نقطة.

وسيطر لخويا بطل قطر 2011 و2012 على معظم فترات المباراة وتقدم بهدف للسلوفاكي فلاديمير فايس في الدقيقة 15 وأضاف سيباستيان سوريا الهدف الثاني بعد أربع دقائق.

واستفاد علي عفيف - الذي صنع الهدف الثاني - من تمريرة من التونسي يوسف المساكني وسجل الهدف الثالث للخويا في الدقيقة 35.

وقبل نحو نصف ساعة من نهاية المباراة قلص الكونجولي آلان ديوكو كالويتوكا الفارق بتسجيل هدف الأهلي الوحيد وليرفع رصيده إلى 20 هدفا في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم.

وواصل الريان نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة وحقق فوزه الثالث على التوالي بالتفوق 3-صفر على قطر.

وسجل طاهر زكريا الهدف الأول وأضاف النيجيري كالو أوتشي هدفين في الشوط الثاني ليرفع الريان رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر متأخرا بنقطتين ومركزين عن منافسه