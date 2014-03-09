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قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شمال بغداد

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 07:00 - 09 مارس 2014
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أفاد مصدر في الشرطة العراقية بأن 13 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سوق شعبي في حي القاهرة شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن سيارة مفخخة انفجرت الليلة، بالقرب من سوق شعبي في حي القاهرة شمال بغداد؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة أولية .

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعي.

يذكر أنه عثر في بغداد السبت على ثلاث جثث لرجال مجهولي الهوية قضوا رمياً بالرصاص في بستان زراعي بمنطقة الدورة جنوب بغداد ، فيما أصيب أربعة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في قضاء المدائن جنوب بغداد أيضاً.

 

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