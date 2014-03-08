إصابة فتاة دهسها جيب عسكري صهيوني شرق بلدة يطا جنوب الخليل

أصيب الفتاة سميرة توفيق عليان عوض (16 عاما) بجروح اليوم السبت، إثر تعرضها للدهس من قبل جيب عسكري اسرائيلي في خربة شعب البطم قرب بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور بأن الفتاة سميرة تعرضت للدهس من قبل جيب عسكري اسرائيلي في الخربة المذكورة أثناء عبورها شارعا عاما في المنطقة، ونقلت بواسطة اسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني الى مشفى ابو الحسن القاسم في يطا، ووصفت مصادر طبية حالتها بالمتوسطة.

وعلى صعيد آخر نصبت قوة خاصة من جنود الاحتلال بزي مدني حاجزا عسكريا على مدخل قرية الكرمل شرق يطا وأوقفت المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ولا زالت متواجدة في المنطقة حتى لحظة اعداد هذا الخبر.