الاحتلال يغلق طريقا رئيسيا في الخليل

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، طريقاً رئيسياً في بلدة بيت أمر قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكر محمد عوض منسق "اللجنة الوطنية لمقاومة الاستيطان" في البلدة، أن قوات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرّافات وآليات هدم تابعة لسلطات الاحتلال قامت صباح اليوم بإغلاق الطريق المحاذية لشارع الخليل - القدس بمكعبات إسمنتية.

ولفت عوض، إلى أن إغلاق هذا الطريق أسفر عن محاصرة ما لا يقل عددهم عن مائتي مواطن فلسطيني وعزلهم عن محيط بلدتهم.

وأشار إلى أن المواطنين الفلسطينيين يقومون بين الحين والآخر بفتح الطريق، غير أن قوات الاحتلال تعيد إغلاقه بحجج وهمية.