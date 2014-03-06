لافروف: لا اتفاق مع واشنطن بشأن أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بعد المحادثات مع نظيره الأميركي جون كيري، في العاصمة الإيطالية روما، الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن لافروف قول: "لا يمكننا في الوقت الراهن أن نقول للمجتمع الدولي أننا توصلنا لاتفاق".

وتزامن ذلك مع توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما "أمرا تنفيذيا" بفرض عقوبات على الشخصيات والكيانات التي تهدد المسار الديمقراطي وعمل المؤسسات الدستورية في أوكرانيا.

وحظرت واشنطن إصدار تأشيرات السفر للمسؤولين عن تهديد وحدة وسلامة وسيادة أوكرانيا، في إشارة إلى مسؤولين حكوميين روس وأوكرانيين سابقين.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك، الخميس، قرار برلمان جمهورية القرم بطلب الانضمام إلى روسيا بأنه "غير شرعي".

وقال في تصريحات صحافية في بروكسل إن الاستفتاء المزمع تنظيمه في القرم في 16 مارس "ليس له أي أساس قانوني".