انحباس الأمطار يُضر بموسم النحل لهذا العام

أكد نحالون في قطاع غزة أن موسم النحل لهذا العام تأثر سلباً نتيجة انحباس الأمطار وتأخر هطولها، ما سيؤدي إلى قلة الانتاج مقارنة بالسنوات الماضية.

جدير بالذكر أن هطول الامطار على غزة بدأ في 5/12/2013 متأخراً عن موعده المعتاد قرابة الشهرين. إضافة إلى عدم انتظام هطول الأمطار بعد ذلك.

وأوضح مدير دائرة النحل في وزراة الزراعة الفلسطينية بغزة المهندس جمال أبو سويرح لـ "فلسطين اليوم"، أن انحباس الأمطار أدى إلى تأخر نمو الأعشاب والتي لها علاقة مباشرة مع تطور خلايا النحل. مشيراً إلى أن خلايا النحل تكون في كامل قوتها بين شهري 8-11، وتضعف في شهر 10، وما يساعد على استعادة الخلايا قوتها سقوط الأمطار في شهر أكتوبر كونها تساعد على نمو الأعشاب والازهار التي يتغذى عليها النحل. الأمر الذي لم يحدث هذا العام وتأخر هطول المطر عن موعده حيث بدأ الهطول في 5 ديسمبر من العام الماضي.

وعن تأثر أسعار النحل بسبب قلة الانتاج لهذا العام، أكد أبو سويرح أن الوزارة لا تتدخل في تحديد أسعار النحل وأن الأمر متروك للنحالين.

وفي نفس السياق، أكد النحال ناجي وهدان صاحب منحل مكون من 700 خلية في بيت حانون لـ "فلسطين اليوم"، أن قلة ألأمطار وتأخرها أثر على نمو الأعشاب وحبوب اللقاح، موضحاً أن هطول الامطار خلال الأيام القليلة القادمة قد يؤثر ايجابياً على الانتاج، ولكن إن بقي الوضع على ما هو عليه سيتم قطف في قبل التاريخ المحدد له كل عام 20-25 من شهر أبريل.

وعن الأسعار لهذا العام، أوضح وهدان أن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين تحول دون إمكانية رفع السعر ، رغم تأثر النحالين سلباً هذا العام.

وقال بأنه يبيع كيلو العسل بالجملة بـ 50 شيقلاً، ويتم بيعه في السوق ما بين 60-70 شيقل.

وعن كمية انتاجه من العسل في السنوات الماضية، أوضح بأنه قبل انتفاضة الأقصى كان ينتج نحو 20 طن في العام، ولكن بعد عمليات تجريف الأراضي الزراعية والحمضيات أصبح الانتاج يتراوح ما بين 4-5 طن. متوقعاً أن يكون الانتاج لهذا العام أقل من ذلك بسبب قلة الأمطار.

من جهته، أكد النحال نايف المصدر ، صاحب منحل في منطقة المصدر يضم نحو 400 خلية لـ "فلسطين اليوم"، أن قلة الأمطار أثر على تكاثر النحل نتيجة قلة الأعشاب والأزهار التي يتغذى عليها النحل ويكون حبوب اللقاح. وأوضح أنه نظراً لذلك فإن نمو النحل كان بطيئ جداً إضافة لموت عدد كبير من النحل.. وهذا كله سيلقى بضلاله سلباً على كمية الانتاج لهذا الموسم.

وبين أن هطول أمطار في الايام القادمة قد يحسن من التوقعات لهذا الموسم.

وعن أسعار العسل لهذا العام، أعرب عن توقعاته بأن لا يتأثر السعر نظراً لأن السوق ضعيف بسبب الأوضاع الاقتصادية العصيبة التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة.