الطقس: أجواء مغبرة والحرارة أعلى من معدلها بحدود 8 درجات مئوية

يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئياً مع ظهور بعض الغبار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة، يكون الجو، وفقا لدائرة الأرصاد الجوية، غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت المقبل، يكون الجو غائما جزئياً ومغبراً نوعا ما، ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربيه معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم الاحد، بحالة عدم استقرار جوي لذا يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة بين الحين والآخر وخاصة على المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتبقى البلاد يوم الاثنين، تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، و يحتمل سقوط أمطار متفرقة بين الحين والآخر وخاصة على المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.